Sanità territoriale, mobilitazione davanti all’ospedale di Chiaromonte

Prosegue e si rafforza l’azione a sostegno della sanità territoriale. Il gruppo di studio che affianca i Sindaci ha definito un calendario di iniziative per informare e coinvolgere i cittadini sulle criticità in atto e sulle proposte per il rilancio dei servizi sanitari locali.

Nel corso della settimana sono previste due giornate di volantinaggio nei comuni della Valsarmento e della Valle del Serrapotamo, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e favorire una partecipazione ampia e consapevole.

Momento centrale della mobilitazione sarà il sit-in che si terrà martedì 3 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, davanti alla Struttura Ospedaliera di Chiaromonte. L’iniziativa punta a richiamare con forza l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di garantire piena funzionalità e prospettive certe al presidio sanitario, considerato fondamentale per l’intero territorio.

Il gruppo ha ribadito che continuerà ad operare in modo unitario e responsabile, sostenendo con determinazione tutte le azioni utili alla tutela del diritto alla salute delle comunità locali.