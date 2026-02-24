Pisticci, certezze per lo sviluppo: approvato il Regolamento Urbanistico

Nella seduta del 20 febbraio scorso, il Consiglio Comunale di Pisticci ha approvato il Regolamento Urbanistico della città, completando l’ultimo passaggio di un percorso lungo e complesso, avviato circa venticinque anni fa con l’incarico affidato al prof. Elio Piroddi.

Con questo atto, Pisticci si allinea agli altri comuni lucani, dotandosi di uno strumento aggiornato che disciplina le trasformazioni del tessuto urbano e consente una programmazione più ordinata degli interventi edilizi e delle scelte di sviluppo. Si tratta di un passaggio atteso da tempo da cittadini, famiglie, imprese e attività economiche, che ora dispongono di un riferimento certo per pianificare investimenti e progetti, riducendo l’incertezza e aumentando la prevedibilità delle decisioni.

Il sindaco Domenico Albano ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto e l’impatto concreto per la comunità: “Per anni Pisticci ha atteso un quadro di regole capace di dare chiarezza. Oggi chiudiamo un’attesa durata troppo a lungo e mettiamo a disposizione della città una base indispensabile per costruire, investire e programmare. È un risultato che parla di responsabilità e di futuro, perché restituisce a famiglie e imprese la possibilità di fare scelte con regole certe e una direzione comune”.

Albano ha inoltre evidenziato la prospettiva che si apre con questo atto: “Il Regolamento Urbanistico è un tassello decisivo di un percorso più ampio. Adesso dobbiamo completare il quadro con il Piano Strutturale, su cui stiamo già lavorando, per dare a Pisticci una visione compiuta e coerente dello sviluppo del territorio nei prossimi anni”.

L’assessore all’Urbanistica Antonio De Sensi ha rimarcato l’importanza dello strumento e del lavoro tecnico svolto: “L’approvazione del Regolamento Urbanistico significa dare alla città una disciplina aggiornata e un impianto di riferimento per guidare le trasformazioni. È un passaggio che rende più chiari i percorsi, tutela l’interesse pubblico e crea condizioni migliori per chi intende intervenire sul patrimonio edilizio o avviare iniziative economiche. Ringrazio gli uffici e tutti coloro che hanno contribuito a portare a compimento un iter impegnativo”.

Il vicesindaco Giuseppe Miolla ha richiamato il valore della continuità amministrativa e della pianificazione: “Abbiamo scelto di raccogliere e portare avanti il lavoro avviato negli anni, senza disperdere quanto già costruito. È un segnale di serietà istituzionale, perché quando un percorso è utile alla comunità va completato. Ora proseguiamo con determinazione sul Piano Strutturale, per rafforzare una visione di crescita ordinata e sostenibile per Pisticci e per tutte le sue frazioni”.

Il Regolamento Urbanistico rappresenta dunque un punto di svolta atteso, che mette la città nelle condizioni di programmare con maggiore certezza il proprio futuro e di completare il quadro pianificatorio con la redazione e l’approvazione del Piano Strutturale.