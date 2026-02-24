Furti in store a Termini, indagati 21 poliziotti e carabinieri

Quarantaquattro tra uomini e donne delle forze dell’ordine, in servizio tra la Polfer e i carabinieri alla stazione Termini di Roma, sono indagati per furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero sottratto merce dallo store Coin di via Giolitti, a pochi passi dallo scalo ferroviario.

È questo il cuore dell’indagine coordinata dall’aggiunto Giovanni Conzo e dal pubblico ministero Stefano Opilio. A condurre gli accertamenti sono stati i militari del nucleo operativo dei carabinieri.

L’inchiesta ha preso le mosse da un ammanco di 184mila euro emerso con l’inventario effettuato nel febbraio 2024, relativo all’anno precedente, dal direttore del punto vendita Coin all’interno della stazione Stazione di Roma Termini. Un buco consistente nei conti che ha fatto scattare verifiche interne e successive indagini.

Al centro del presunto sistema ci sarebbe una cassiera del negozio, ritenuta dagli investigatori la “talpa” interna. Secondo l’ipotesi accusatoria, la donna avrebbe accantonato capi d’abbigliamento scelti in anticipo, nascondendoli in un armadio vicino alla propria postazione.

Dopo aver rimosso le placche antitaccheggio e tagliato le etichette, avrebbe preparato le buste destinate agli acquirenti “privilegiati”.

Tra gli indagati figurano nove poliziotti in servizio alla Polfer: una prima dirigente, due commissari, un ispettore, un assistente capo, un vice sovrintendente, un assistente capo coordinatore, un sovrintendente capo e un’agente.

Coinvolti anche dodici appartenenti all’Arma dei carabinieri — tra cui un brigadiere, diversi vice brigadieri e un paio di appuntati scelti — tutti in servizio presso lo scalo ferroviario.

L’inchiesta è ancora nella fase preliminare e per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Gli accertamenti proseguono per chiarire ruoli, responsabilità e l’eventuale estensione del presunto sistema.

ANSA