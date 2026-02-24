Festival di Sanremo, Conti annuncia l’ordine di uscita: ecco i cantanti della prima serata
È stato il direttore artistico Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa al Teatro Ariston, ad annunciare l’ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata del Festival di Sanremo.
Un momento atteso da pubblico e addetti ai lavori, che segna ufficialmente il via alla competizione.
L’ordine di uscita – Prima serata
Ad aprire la gara sarà Ditonellapiaga,
seguita da:
- Michele Bravi
- Sayf
- Mara Sattei
- Dargen D’Amico
- Arisa
- Luchè
- Tommaso Paradiso
- Elettra Lamborghini
- Patty Pravo
- Samurai Ray
- Raf
- J-Ax
- Fulminacci
- Levante
- Fedez & Masini
- Ermal Meta
- Serena Brancale
- Nayt
- Malika Ayane
- Eddie Brock
- Sal Da Vinci
- Enrico Nigiotti
- Tredici Pietro
- Bambole di Pezza
- Chiello
- Maria Antonietta & Colombre
- Leo Gassmann
- Francesco Renga
- LDA & Aka 7even
Una scaletta ricca e trasversale, che alterna grandi nomi della musica italiana a nuove voci e progetti artistici emergenti.
Le sfide delle Nuove Proposte
Spazio anche alle Nuove Proposte. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Conti ha ufficializzato le sfide in programma per domani sera:
- Filippucci sfiderà Blind, El Ma & Soniko
- Mazzariello se la vedrà con Angelica Bove
“Filippucci con Blind, El Ma e Soniko mentre Mazzariello se la vedrà con Angelica Bove”, ha confermato il direttore artistico, delineando così il quadro delle sfide che accenderanno ulteriormente la competizione tra i giovani artisti.
L’atmosfera a Sanremo è già carica di attesa: il conto alla rovescia è finito e il palco dell’Ariston è pronto ad accogliere una nuova, intensa edizione del Festival.
ANSA