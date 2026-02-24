Festival di Sanremo, Conti annuncia l’ordine di uscita: ecco i cantanti della prima serata

È stato il direttore artistico Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa al Teatro Ariston, ad annunciare l’ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata del Festival di Sanremo.

Un momento atteso da pubblico e addetti ai lavori, che segna ufficialmente il via alla competizione.

L’ordine di uscita – Prima serata

Ad aprire la gara sarà Ditonellapiaga,

seguita da:

Michele Bravi

Sayf

Mara Sattei

Dargen D’Amico

Arisa

Luchè

Tommaso Paradiso

Elettra Lamborghini

Patty Pravo

Samurai Ray

Raf

J-Ax

Fulminacci

Levante

Fedez & Masini

Ermal Meta

Serena Brancale

Nayt

Malika Ayane

Eddie Brock

Sal Da Vinci

Enrico Nigiotti

Tredici Pietro

Bambole di Pezza

Chiello

Maria Antonietta & Colombre

Leo Gassmann

Francesco Renga

LDA & Aka 7even

Una scaletta ricca e trasversale, che alterna grandi nomi della musica italiana a nuove voci e progetti artistici emergenti.

Le sfide delle Nuove Proposte

Spazio anche alle Nuove Proposte. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Conti ha ufficializzato le sfide in programma per domani sera:

Filippucci sfiderà Blind , El Ma & Soniko

sfiderà , Mazzariello se la vedrà con Angelica Bove

“Filippucci con Blind, El Ma e Soniko mentre Mazzariello se la vedrà con Angelica Bove”, ha confermato il direttore artistico, delineando così il quadro delle sfide che accenderanno ulteriormente la competizione tra i giovani artisti.

L’atmosfera a Sanremo è già carica di attesa: il conto alla rovescia è finito e il palco dell’Ariston è pronto ad accogliere una nuova, intensa edizione del Festival.

ANSA