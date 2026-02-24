Esplosione e crollo di una palazzina nel Veronese, ci sono dispersi

Attimi di paura a Prun, frazione del comune di Negrar, in provincia di Verona, dove una violenta esplosione ha interessato una palazzina residenziale provocandone il crollo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del SUEM 118 con quattro mezzi di soccorso, insieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca e messa in sicurezza dell’area.

La dinamica

L’edificio coinvolto si sviluppava su tre piani più una mansarda. Secondo le prime informazioni, la deflagrazione avrebbe investito il primo piano, compromettendo la stabilità dell’intera struttura fino al collasso totale.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’esplosione. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude una fuga di gas, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire le cause precise.

Si cercano eventuali dispersi

Nella palazzina risulterebbero residenti quattro persone. Al momento, però, non vi è certezza che si trovassero all’interno dell’abitazione al momento dell’esplosione.

I Vigili del Fuoco stanno operando tra le macerie con il personale Usar (Urban Search and Rescue), specializzato negli interventi in scenari complessi come crolli ed esplosioni. Le operazioni di scavo procedono con la massima cautela per individuare eventuali persone coinvolte.

L’area è stata transennata per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza, mentre la comunità locale segue con apprensione l’evolversi della situazione.

