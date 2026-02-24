Dal 25 al 28 febbraio la Chimera Squad sbarca al Festival con dirette quotidiane sui social di Rai Radio2

Dal 25 al 28 febbraio, durante i giorni più attesi della musica italiana, la Chimera Social Squad entra ufficialmente a far parte della Social Squad di Rai Radio2 per il nuovissimo progetto Remosan, il Sanremo del Sottosopra che trasforma i social nel palco delle canzoni più assurde.

A guidare questo racconto sarà la Social Squad di Rai Radio2, con i talent di Chimera Agency (To Be All Group): Filippo Caccamo, Vittorio Pettinato, Martina Di Florio (@Cyaodieffe), Giada Parisi, Edoardo Righini, Stefano Maiolica (@Unterroneamilano), Francesco Migliazza e Bianca Iannucci.

Un team eterogeneo, con linguaggio, stile e community uniche, pronto a portare in diretta energia, ironia e improvvisazione sui social di Rai Radio2.

Mentre sul palco dell’Ariston si esibiscono gli artisti in gara, sui social prende vita un racconto alternativo, ironico e imprevedibile, dove la musica si ribalta e diventa gioco, provocazione creativa e libertà espressiva. Un contro‑palco digitale che ospiterà le canzoni più improbabili che gli utenti tengono nel cassetto.

Un modo per raccontare il Festival da un’altra prospettiva e coinvolgere direttamente la community di Radio2.

Chimera Agency è l’agenzia di talent management del gruppo To Be All. Fondata nel 2023 da Matteo Altieri e Carlo Bertani con l’obiettivo di valorizzare il potenziale dei creator e delle nuove figure dell’intrattenimento digitale trasformandolo in carriere strutturate e riconoscibili, l’agenzia lavora con un numero selezionato di talent, adottando un approccio strategico e su misura che integra posizionamento, sviluppo editoriale e management digitale.

Accanto all’attività di management, Chimera Agency è attiva nello sviluppo e nella produzione di progetti per il teatro e la televisione, accompagnando i talent anche nel passaggio dal digitale ai linguaggi più tradizionali dello spettacolo. Un approccio reso possibile da una visione integrata della creator economy e dell’industria dell’intrattenimento.