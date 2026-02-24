Al via la Milano Fashion Week ‘olimpica’

Appena chiuso il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si alza quello sulla Milano Fashion Week che presenta le collezioni donna autunno/inverno 2026/27. Un’edizione dal sapore “olimpico”, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo 2026, non solo perché fa idealmente da ponte tra le Olimpiadi appena concluse e le Paralimpiadi al via il 6 marzo, ma anche per la portata del calendario: oltre 160 tra sfilate, presentazioni ed eventi.

Come sempre la settimana della moda è realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, e promette novità di peso.

I debutti più attesi

C’è grande attesa per il debutto di Maria Grazia Chiuri alla guida creativa di Fendi, in programma il 25 febbraio nell’headquarter di via Solari. Riflettori puntati anche sulla prima sfilata di Demna Gvasalia per Gucci, fissata per il 27 febbraio, e sulla nuova visione di Meryll Rogge per Marni, che presenterà il suo lavoro il 26.

Lo stesso giorno, nel teatro di via Bergognone, Emporio Armani porterà per la prima volta in passerella la collezione donna-uomo sotto la direzione creativa di Silvana Armani e Leo Dell’Orco.

Attese anche le seconde prove di Louise Trotter da Bottega Veneta e di Simone Bellotti da Jil Sander. Assente invece Versace, che ha recentemente nominato Pieter Mulier nuovo direttore creativo.

Spazio ai nuovi brand

Per la prima volta sfileranno nel calendario ufficiale diversi marchi emergenti come Florania e Simon Cracker. Ad aprire le passerelle saranno i debuttanti Max Zara Streck, Casa Preti e Venerdì Pomeriggio, insieme a Diesel con la sua sfilata co-ed.

Debutta anche il progetto “NEXT ON AIR: A brand selection curated by Rinascente and Cnmi”, nato dalla collaborazione tra Camera Nazionale della Moda Italiana e Rinascente Milano Piazza Duomo: undici brand della nuova generazione saranno esposti all’Air Snake Space fino al 9 marzo.

Sempre domani inaugura il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana a Palazzo Morando, con i progetti “Future Threads: Italy’s New Wave” e “New Gen, New Ethos”, curati da Sara Sozzani Maino.

In serata, Fondazione Sozzani ospiterà la presentazione del documentario “Paving The Way – Franca’s Legacy”, tributo a Franca Sozzani. In mattinata, invece, sarà Anna Wintour a presentare a Palazzo Marino la prima edizione di “Vogue World: Milano”, in programma a settembre.

L’effetto Olimpiadi sull’indotto

L’onda lunga dei Giochi si fa sentire anche sull’economia. Secondo il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, si prevede un aumento del 17,4% dei visitatori e del 17,7% della spesa turistica rispetto allo scorso anno: 132.200 arrivi (il 44,7% dall’estero) per un totale di 217,4 milioni di euro.

La spesa media pro capite sarà di 1.644 euro (+0,2%). Circa 100 milioni saranno destinati allo shopping, 84,8 milioni a ristorazione e ricettività e 32,6 milioni ai trasporti. Numeri da medaglia che confermano Milano come capitale non solo della moda, ma anche di un indotto capace di correre veloce, sull’onda dell’entusiasmo olimpico.

ANSA