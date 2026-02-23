“Portobello” e “Dracula” attualmente in vetta allo streaming in Italia – Classifica JustWatch

La nuova classifica settimanale di JustWatch fotografa le tendenze streaming in Italia e racconta un panorama dominato da storie intense, tra gotico, thriller politico e grandi ricostruzioni civili. Ecco i titoli che hanno conquistato il pubblico negli ultimi sette giorni.

Dracula – L’amore perduto

Debutta direttamente al primo posto Dracula – L’amore perduto, che conquista la vetta della classifica italiana. Ambientato nel XV secolo, il film racconta la storia di un principe devastato dalla perdita della moglie. Accecato dal dolore, l’uomo arriva a ribellarsi contro Dio, scatenando una condanna eterna: la maledizione dell’immortalità lo trasforma in Dracula, creatura assetata di sangue e prigioniera dell’eternità.

Attraversando i secoli, il protagonista vaga alla ricerca dell’anima gemella perduta, in un racconto gotico e passionale dove amore e dannazione si intrecciano in modo indissolubile. Atmosfere cupe, romanticismo tragico e dimensione epica sono gli elementi che hanno spinto il film in cima alla chart.

I peccatori

Rimane stabile al secondo posto I peccatori, storia oscura e inquietante che segue Elijah ed Elias, gemelli segnati da un passato tormentato. Tornati nella loro città natale con la speranza di ricominciare, si ritrovano invece faccia a faccia con il male che avevano tentato di lasciarsi alle spalle.

Il film si muove tra tensione psicologica e atmosfere crepuscolari, costruendo un racconto in cui le radici diventano trappole e il ritorno a casa si trasforma in una discesa nell’oscurità.

Una battaglia dopo l’altra

Chiude il podio, confermandosi anche questa settimana tra i titoli più seguiti, Una battaglia dopo l’altra. I French 75, un tempo gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza, si ritrovano anni dopo quando un nemico del passato riemerge, minacciando ciò che resta delle loro vite.

Il thriller mescola tensione e riflessione politica, mostrando come l’ideologia lasci spazio alla sopravvivenza e alla necessità di proteggere ciò che è rimasto.

Portobello

Debutta direttamente al primo posto Portobello, che conquista la vetta della Streaming Chart italiana. Ambientata negli anni ’80, la serie ricostruisce il drammatico calvario giudiziario di Enzo Tortora, storico volto del celebre programma televisivo Portobello, travolto da una clamorosa accusa di camorra.

A interpretarlo è Fabrizio Gifuni, protagonista di un racconto civile intenso che riflette sul rapporto tra giustizia, media e opinione pubblica. Presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la serie è disponibile su HBO Max, nuova arrivata nel panorama streaming italiano.

JustWatch questa settimana mette inoltre in evidenza una guida speciale dedicata alla serie, con un’intervista esclusiva a Fabrizio Gifuni e un approfondimento sui temi centrali del racconto.

A Knight of the Seven Kingdoms

Scende al secondo posto A Knight of the Seven Kingdoms, serie ambientata cent’anni prima degli eventi de Il trono di spade. Il racconto segue le peregrinazioni di Sir Duncan il Grande e del giovane scudiero Egg attraverso i Sette Regni, in un’epoca in cui i Targaryen siedono saldamente sul Trono di Spade.

Avventura, lealtà e intrighi politici ampliano ulteriormente l’universo fantasy più celebre degli ultimi anni, confermando l’interesse del pubblico italiano per le saghe epiche.

The Pitt

Perde una posizione e si piazza al terzo posto The Pitt, medical drama ambientato nel Pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh. La serie segue medici e infermieri alle prese con turni massacranti, emergenze continue e decisioni spesso impossibili.

Tra carenza di fondi e un numero di pazienti che supera costantemente le capacità del reparto, il racconto si distingue per il suo realismo crudo e per l’attenzione al prezzo umano dell’assistenza d’urgenza.

Uno sguardo alle tendenze

La classifica della settimana evidenzia un forte interesse per storie intense e drammatiche: dal romanticismo oscuro di Dracula – L’amore perduto alla ricostruzione civile di Portobello, fino ai mondi fantasy e ai medical drama ad alta tensione.

Il pubblico italiano sembra premiare narrazioni emotivamente coinvolgenti, capaci di intrecciare dimensione personale e conflitti più ampi, tra storia, politica e mito.

La Streaming Chart continua così a offrire uno spaccato dinamico dei gusti nazionali, confermando quanto il panorama digitale sia sempre più variegato e competitivo.

Classifica settimanale top film e serie tv

Intervista a Fabrizio Gifuni, insieme a un approfondimento sui temi della serie: