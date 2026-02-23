Pollino, il Piano entra in vigore: svolta storica per il Parco

Dopo il via libera delle Regioni Calabria e Basilicata, il documento è approdato in Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini ufficiali regionali, diventando da subito efficace e obbligatorio per amministrazioni e privati.

Si chiude così un percorso atteso e si apre una nuova fase per il territorio del Pollino, che ora dispone di uno strumento chiaro e organico per guidare la tutela ambientale, la pianificazione e lo sviluppo sostenibile delle comunità tra Calabria e Basilicata.

Il Piano definisce regole, indirizzi e strategie per la conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico, offrendo un quadro di riferimento certo per gli enti locali, i tecnici e gli operatori economici, con l’obiettivo di coniugare protezione dell’ambiente e opportunità di crescita.

Gli elaborati sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente Parco, mentre gli uffici competenti restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

«Con la pubblicazione del Piano – dichiara il Commissario Straordinario Luigi Lirangi – il Pollino compie un passo fondamentale.

Mettiamo a disposizione del territorio uno strumento che rafforza la tutela e allo stesso tempo offre certezze a cittadini e amministrazioni.

È l’inizio di una nuova stagione di responsabilità e collaborazione per valorizzare al meglio le straordinarie risorse del nostro Parco».