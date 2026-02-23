Da Roccanova un cappello crochet per il grande showman FIORELLO

Una creazione super colorata fatta a mano all’uncinetto da Carmela Fortunato a Rosario Fiorello uno degli showman più famosi del panorama televisivo, radiofonico ed altro, che con grande stupore, consegnato personalmente dalla Stilista, ha voluto subito indossare, tanti scatti hanno immortalato il momento, un omaggio che lega le mie origini meridionali con le sue Lucania e Sicilia, dichiara la stilista ricordando i bellissimi lavori all’uncinetto delle nostre nonne e bisnonne.

Anche in altre occasioni ho avuto modo d’incontrare Fiorello, ma questa volta è stato davvero un incontro particolare, in un’atmosfera unica con tante risate e infinito buon umore.