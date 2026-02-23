Carabinieri ‘bloccano’ l’organizzazione di un rave

Un anomalo flusso di autovetture, prevalentemente provenienti dalle province di Napoli e Avellino, che percorrevano arterie secondarie di Marsico Nuovo e Paterno, nel Potentino, per evitare controlli, ha consentito ai carabinieri della Compagnia di Viggiano di intercettare numerose persone dirette a un rave party, in fase di organizzazione presso l’ex Polveriera di Padula (Salerno), sito di rilievo storico, al confine con la provincia lucana.

Immediatamente attivata la Compagnia di Sala Consilina (Salerno) per gli interventi di competenza sull’area dell’evento, il filtro lungo i confini lucani ha portato al sequestro di cinque pastiglie di ecstasy, otto grammi di Mdma, 40 grammi di hashish e alla denuncia in stato di libertà di due giovani, di 22 e 20 anni, provenienti dal Napoletano e dall’Avellinese.