Paolo Fresu apre omaggi di Musica per Roma a Miles Davis

Sarà Paolo Fresu con lo spettacolo “Kind of Miles” ad aprire il ciclo di concerti e appuntamenti che la Fondazione Musica per Roma dedica al centenario della nascita di Miles Davis.

L’opera andrà in scena il 27 e 28 febbraio e il 1° marzo alle ore 21 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, segnando l’inizio della residenza artistica del trombettista sardo con la Fondazione musicale capitolina, un percorso che si svilupperà per tutto il 2026.

“Kind of Miles” è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Fresu, che attraversa e rievoca l’universo creativo e visionario del grande trombettista statunitense, scomparso nel 1991. Prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, lo spettacolo intreccia il racconto personale dell’artista a un percorso musicale originale che ripercorre la vita, la musica e le relazioni artistiche di una delle personalità più influenti del Novecento.

Sul palco, accanto a Fresu, una formazione d’eccezione composta da Bebo Ferra, Christian Meyer, Dino Rubino, Federico Malaman, Filippo Vignato, Marco Bardoscia e Stefano Bagnoli, con la regia firmata da Andrea Bernard. Un ensemble che accompagna il pubblico in un viaggio sonoro tra evocazioni, riletture e nuove prospettive ispirate all’eredità davisiana.

La residenza di Fresu proseguirà in estate nell’ambito della stagione Summertime alla Casa del Jazz. Il 13 giugno tornerà in scena con il PAF Trio insieme ad Antonello Salis e Furio Di Castri, mentre il 24 luglio presenterà “Trama latina”, progetto in trio con David Linx e Gustavo Beytelmann, omaggio ai grandi compositori e interpreti della musica sudamericana.

Le celebrazioni per il centenario di Miles Davis continueranno con altri progetti originali prodotti dal Centro di Produzione Musica della Fondazione. Il 16 giugno alla Casa del Jazz andrà in scena “Miles”, tributo del sassofonista Stefano Di Battista. Il 17 luglio il trombettista Fabrizio Bosso sarà protagonista con la nuova formazione residente CdJ Orchestra in “Sketches of Spain”, storico lavoro firmato da Miles Davis e Gil Evans, eseguito sulle partiture originali.

Nell’ambito del Roma Summer Fest, il 20 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è atteso anche il ritorno del bassista e compositore statunitense Marcus Miller, storico collaboratore di Davis con cui ha firmato album diventati pietre miliari come “Tutu”, “Amandla” e “Siesta”.

Un cartellone che intreccia memoria e contemporaneità, celebrando l’eredità di Miles Davis attraverso lo sguardo e il suono di alcuni tra i più importanti protagonisti del jazz italiano e internazionale.

