Nba: super Cunningham, Detroit vince sul campo dei NY Knicks

Archiviato l’All-Star Game, i San Antonio Spurs tornano in campo con una prova di forza travolgente: 121-94 sui Phoenix Suns giovedì notte. Una vittoria netta, costruita su intensità difensiva e dominio sotto canestro, con il solito protagonista assoluto.

Victor Wembanyama ha firmato una prestazione completa: 17 punti, 11 rimbalzi, 4 assist e 5 stoppate, imponendo la propria presenza su entrambi i lati del campo e guidando gli Spurs in una delle vittorie più convincenti della stagione.

Cunningham show al Madison Square Garden

Se San Antonio sorride, a Est brillano i Detroit Pistons trascinati da uno straordinario Cade Cunningham. Il playmaker All-Star ha dominato al Madison Square Garden con 42 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, guidando Detroit al successo per 126-111 contro i New York Knicks.

Leader della Eastern Conference, i Pistons hanno così battuto i Knicks – terzi a Est – per la terza volta in tre sfide stagionali, confermando il loro momento d’oro.

Clippers di misura su Denver

Prosegue lo slancio dei Los Angeles Clippers, che superano 115-114 i Denver Nuggets al termine di una sfida tiratissima. Protagonista inatteso il canadese Bennedict Mathurin, recentemente acquisito dagli Indiana Pacers, che nella sua prima gara casalinga con la nuova maglia mette a referto 38 punti partendo dalla panchina.

Non basta a Denver la solidità di Nikola Jokic (22 punti, 17 rimbalzi, 6 assist). Nel finale, dopo sette punti consecutivi, Jamal Murray ha la possibilità di pareggiare dalla lunetta sulla sirena, ma sbaglia l’ultimo dei tre tiri liberi conquistati.

Boston e Brown in tripla doppia

Vittoria anche per i Boston Celtics, che superano 121-110 i Golden State Warriors grazie alla tripla doppia di Jaylen Brown: 23 punti, 15 rimbalzi e 13 assist in una prestazione di grande completezza.

Washington, aggiornamenti sugli infortunati

In casa Washington Wizards arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Anthony Davis, ceduto da Dallas a inizio febbraio. L’ala All-Star, ferma per una lesione ai legamenti della mano sinistra, sta “progredendo come previsto”, ma non è ancora pronta per tornare in campo: sarà rivalutata tra due settimane.

Segnali incoraggianti anche per Trae Young, altro importante innesto invernale arrivato già infortunato, che ha mostrato progressi e può ora “accelerare” il percorso di recupero.

La stagione NBA riparte dunque con colpi di scena, prestazioni individuali straordinarie e una corsa ai playoff che si annuncia più aperta che mai.

