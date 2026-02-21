La politica lucana si stringe attorno a Piero Marrese per la scomparsa della sorella

La politica lucana si stringe attorno al consigliere regionale Piero Marrese per la scomparsa della sorella. La notizia della prematura perdita ha suscitato profonda commozione in tutto il panorama istituzionale della Basilicata, dove numerosi esponenti politici hanno voluto esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia.

Messaggi di solidarietà sono giunti da colleghi del Consiglio regionale, da rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali e da esponenti delle diverse forze politiche, che hanno manifestato affetto e sostegno in questo momento di grande dolore. In molti hanno sottolineato le qualità umane e l’impegno istituzionale del consigliere, ricordando la sua dedizione al territorio e alla comunità lucana.

Anche diversi sindaci e amministratori locali hanno voluto far pervenire parole di conforto, evidenziando come l’intera comunità sia partecipe al lutto che ha colpito la famiglia Marrese. In segno di rispetto e partecipazione, sono stati annunciati momenti di raccoglimento e vicinanza istituzionale.

In queste ore difficili, la Basilicata si unisce in un abbraccio ideale al consigliere Piero Marrese e ai suoi cari, condividendo il dolore per una perdita che tocca non solo la sfera privata, ma l’intera comunità regionale.

Ai familiari giungano le più sentite condoglianze.

Il Presidente del Consiglio regionale: A nome dell’intero Consiglio regionale rivolgo al collega Piero Marrese e alla sua famiglia un pensiero di vicinanza e affetto in questo momento di profondo dolore

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime il proprio cordoglio al consigliere regionale Marrese per la scomparsa della cara sorella.

“A nome dell’intero Consiglio regionale – dichiara il Presidente – rivolgo al collega Piero Marrese e alla sua famiglia un pensiero di vicinanza e affetto in questo momento di profondo dolore.”

L’assessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della sorella del consigliere regionale Piero Marrese. “In questo momento di dolore – dice l’assessore Latronico – desidero rivolgere un pensiero di sincera vicinanza al collega Piero Marrese e a tutta la sua famiglia. La perdita di una persona cara, in particolar modo di una sorella, rappresenta una ferita che tocca il cuore di tutti noi. A nome mio personale e del dipartimento che rappresento – conclude Latronico – giungano al consigliere Marrese le più sentite condoglianze e un abbraccio fraterno, con la speranza che la forza degli affetti possa lenire, per quanto possibile, questo momento di estrema sofferenza”.

Il vicepresidente della Giunta, Pasquale Pepe, il capogruppo Lega, Domenico Tataranno e il presidente della I Ccp, Francesco Fanelli, esprimono le loro profonde condoglianze al consigliere Marrese per il gravissimo lutto familiare

Il gruppo consiliare Lega Basilicata per Salvini premier, a nome dei consiglieri regionali Domenico Tataranno e Francesco Fanelli, nonché di tutte le donne e gli uomini che vi collaborano, esprime le più sincere e profonde condoglianze al collega Piero Marrese, per il gravissimo lutto familiare che lo ha colpito.

Al cordoglio si unisce il vicepresidente della giunta regionale Pasquale Pepe.

𝗕𝗔𝗦𝗜𝗟𝗜𝗖𝗔𝗧𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘, 𝗖𝗢𝗥𝗗𝗢𝗚𝗟𝗜𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗦𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗦𝗢𝗥𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗜𝗘𝗥𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗥𝗘𝗦𝗘

Il Vice Presidente del Consiglio

Regionale della Basilicata e Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale, Gianni Vizziello, esprimono profondo e sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Isabella Marrese, sorella del collega consigliere regionale Piero Marrese.

“In momenti come questi le parole non riescono a colmare un dolore così grande. Ci stringiamo con affetto a Piero e alla sua famiglia, partecipando con sincera commozione a una perdita che colpisce nel profondo e lascia un vuoto incolmabile”.

“Alla sua famiglia giungano la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. A nome dell’intera comunità politica di Basilicata Casa Comune condividiamo questo momento di grande tristezza, con rispetto e partecipazione al grande dolore che ha colpito Piero Marrese e i suoi cari”.

Il consigliere regionale Michele Casino esprime il proprio profondo cordoglio per il grave lutto che ha colpito il collega Piero Marrese, già presidente della Provincia di Matera, per la scomparsa della cara sorella.

In questo momento di dolore, Casino si unisce con rispetto e sincera partecipazione al dolore della famiglia Marrese, manifestando vicinanza e solidarietà umana.

L’Ugl Matera si stringe attorno a Piero Marrese per il grave lutto che ha colpito la sua famiglia. “L’Ugl Matera, unitamente a tutte le donne e gli uomini che vi collaborano, esprime le più sincere, sentite e profonde condoglianze al consigliere del Consiglio regionale della Basilicata, nonché caro amico Piero Marrese, per la triste e inaspettata scomparsa della sua amata sorella”. E’ quanto scrive il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano “Una notizia che ha profondamente colpito l’intera comunità sindacale materana, lasciando sgomento e dolore per una perdita così grave e improvvisa. In momenti come questi, le parole non riescono a colmare il vuoto che un lutto così doloroso lascia nel cuore di una famiglia, ma desideriamo far giungere al consigliere Marrese la nostra più autentica vicinanza umana e istituzionale. L’Ugl Matera si stringe con affetto attorno a Piero e ai suoi familiari, condividendo il loro dolore e assicurando sostegno e solidarietà in questo momento di grande sofferenza. Il ricordo della sorella resterà vivo nei cuori di quanti le hanno voluto bene e di chi oggi partecipa commosso al cordoglio della famiglia. A Piero Marrese e ai suoi cari – conclude Giordano – come Segreteria Provinciale Ugl, tutta, rinnoviamo l’espressione del nostro profondo cordoglio e della nostra fraterna vicinanza, con sentimenti di stima, affetto e partecipazione sincera”.

Lacorazza, Cifarelli e i collaboratori del Consiglio si stringono alla famiglia Marrese e a Piero con profonda vicinanza e affetto Il Gruppo Pd esprime profonda vicinanza umana a Piero, nel tentativo di fargli sentire tutto il calore della comunità democratica, in questo momento di grande sofferenza. Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli, anche a nome di tutti i collaboratori del Consiglio, si stringono alla famiglia e a Piero con amicizia, empatia e affetto in questa circostanza così dolorosa.

Il coordinamento regionale e tutta la comunità del Movimento 5 Stelle Basilicata esprimono profondo cordoglio e vicinanza al consigliere regionale Piero Marrese per la scomparsa della cara sorella e si stringono alla sua famiglia in questo momento di grave lutto.

Arnaldo Lomuti, Alessia Araneo e Viviana Verri