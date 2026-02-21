Cammino dei Cappuccini celebra gli 800 anni di san Francesco

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, celebrati per tutto l’anno con eventi e appuntamenti dedicati, tornano dal 20 aprile i cammini guidati del Cammino dei Cappuccini, i primi e unici gestiti direttamente da un ordine religioso, quello dei Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Tre le proposte in calendario, pensate per unire outdoor, cultura e spiritualità in un’esperienza di viaggio lento lungo l’Appennino marchigiano. I percorsi seguono antichi tracciati che collegano conventi, santuari e piccoli borghi immersi in boschi, colline coltivate e vallate interne, lontano dai grandi flussi turistici. Un modo diverso di attraversare le Marche, fondato sulla lentezza, sull’incontro con le comunità locali e sulla riscoperta dei luoghi in cui il messaggio francescano continua a vivere nella quotidianità.

Da Camerino ad Ascoli Piceno: l’esperienza comunitaria

La prima proposta, in programma dal 20 al 26 aprile, è il percorso più rappresentativo del Cammino: 160 chilometri da Camerino a Ascoli Piceno, con tappe giornaliere tra i 17 e i 26 chilometri. Ad accompagnare il gruppo – composto da un massimo di 30 partecipanti – saranno fra Sergio e Ania.

In una settimana si attraverseranno colline armoniose, borghi storici e luoghi di profonda spiritualità dell’entroterra marchigiano. La dimensione è fortemente comunitaria: si cammina insieme, si condividono silenzi, tempi e momenti di riflessione. I sentieri collegano conventi e luoghi di ritiro, restituendo un’idea di pellegrinaggio contemporaneo che va oltre la sola dimensione religiosa.

La meta finale è il Santuario di San Serafino ad Ascoli Piceno, dove riposano le spoglie del primo santo cappuccino delle Marche, punto di arrivo simbolico e spirituale del Cammino. Informazioni e prenotazioni su passamontagnaviaggi.it.

Il Cammino delle coppie: tra silenzio e dialogo

La seconda proposta, il “Cammino delle coppie”, partirà il 29 aprile dal monastero di Monastero di Fonte Avellana per concludersi il 3 maggio a Cupramontana. Dieci coppie percorreranno 88 chilometri in cinque giorni, accompagnate da fra Gianluca, Francesco e Rosangela.

La partenza da uno dei complessi monastici più suggestivi dell’Italia centrale introduce subito a una dimensione di raccoglimento e silenzio. Il percorso attraversa colline coltivate, vigneti e piccoli borghi, con tappe di circa 13 chilometri al giorno; per le due giornate più lunghe è previsto un servizio di transfer.

Il cammino è arricchito da momenti di riflessione guidata, pensati per offrire alle coppie uno spazio di ascolto e condivisione, inserendosi nel filone del turismo del benessere spirituale.

Da Fossombrone a Fabriano: trekking per camminatori esperti

La terza esperienza, in programma dal 29 aprile al 3 maggio, è dedicata a camminatori esperti e appassionati di trekking. L’itinerario si sviluppa da Fossombrone a Fabriano, lungo uno dei tratti più suggestivi dal punto di vista naturalistico.

Per cinque giorni la guida ufficiale dell’Appennino marchigiano Mattia accompagnerà i partecipanti tra gole, crinali e boschi, in un percorso fisicamente impegnativo ma altamente gratificante. Un cammino che consente di leggere il territorio attraverso il passo lento e l’esperienza di una guida esperta, fino all’arrivo a Fabriano, città storicamente legata all’accoglienza dei viandanti e ai saperi artigiani.

Informazioni e prenotazioni: [email protected].

Tre esperienze diverse, unite dallo stesso spirito: tornare a camminare nei luoghi francescani delle Marche, riscoprendo il valore della lentezza e della relazione, nell’anno che celebra uno dei santi più amati al mondo.