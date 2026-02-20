Trump, divulgheremo le informazioni governative su Ufo e vita aliena

Donald Trump torna a far discutere annunciando la prossima divulgazione di documenti governativi relativi alla vita aliena e ai fenomeni aerei non identificati. In un post pubblicato sul suo social Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che saranno resi pubblici i file su “vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (UAP) e oggetti volanti non identificati (UFO)”.

Secondo Trump, sul tema esiste un “enorme interesse” da parte dell’opinione pubblica, interesse che giustificherebbe una maggiore trasparenza da parte delle istituzioni federali. Nel messaggio, il tycoon ha assicurato che verranno diffuse “tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti”.

L’annuncio riaccende l’attenzione su un argomento che negli ultimi anni è tornato al centro del dibattito pubblico e politico negli Stati Uniti, anche alla luce di audizioni parlamentari e report ufficiali sui cosiddetti UAP, la nuova definizione adottata dal governo americano per indicare fenomeni aerei non identificati.

Resta ora da capire quali documenti saranno effettivamente resi disponibili, con quali modalità e quali eventuali limiti legati alla sicurezza nazionale potranno incidere sulla loro pubblicazione.

