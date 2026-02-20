Pausini, ‘non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico’

“Manca veramente pochissimo a quella che sarà la più pazza delle mie avventure professionali”. Con queste parole Laura Pausini ha annunciato sui social l’imminente debutto come co-conduttrice del Festival di Sanremo, in partenza il 24 febbraio su Rai 1 accanto a Carlo Conti.

Nel lungo post, accompagnato da alcune foto che la ritraggono sorridente con il mare sullo sfondo, l’artista riflette sul peso e sull’esposizione mediatica che un evento come Sanremo inevitabilmente comporta. “Conosco il Festival da quando sono nata, conosco tutte le canzoni, i presentatori, le scenografie… e so quante parole lo raccontano ogni volta, parole che anche io vedrò scritte accanto al mio nome: bella e brutta, simpatica e antipatica, capace e incapace, sarò troppo e troppo poco, sarò giusta e sbagliata, sarò anche tante cose buone e tante false”.

Un passaggio che sembra richiamare anche le recenti polemiche legate ai due singoli-omaggio a Gianluca Grignani e Marco Mengoni contenuti nel suo ultimo disco. “Lo so, ma lo so dal primo giorno che faccio la cantante, da quando ancora non esistevano i social e da quando non facevano notizia solo le critiche negative perché portano più curiosità e quindi più click”, scrive Pausini, mostrando consapevolezza e maturità rispetto al giudizio pubblico.

L’artista sottolinea il lavoro di preparazione affrontato in vista dell’appuntamento: “Ho studiato, mi sono preparata e anche se sono molto emotiva so che sono pronta a perdonarmi anche gli errori. E ci è voluto molto per impararlo”. Un messaggio che mette al centro l’importanza dell’autenticità e dell’accettazione dei propri limiti.

“Con molta umiltà spero di meritarmi questo ruolo e non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia vita”, aggiunge la cantante, che nei mesi scorsi si è esibita anche alla cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano Cortina 2026.

In chiusura, l’augurio per l’edizione imminente: “Ci auguro un festival di emozioni e di divertimento ma soprattutto di tanta musica nuova che presto farà parte del nostro futuro”.

ANSA