Noemi annuncia due eventi speciali, il 14 dicembre a Milano e il 22 a Roma

Il 2026 si apre con grandi novità per Noemi, che annuncia un nuovo live e lascia intendere che altre sorprese sono in arrivo nei prossimi mesi. Un anno che si preannuncia intenso per l’artista romana, pronta a tornare sul palco con una serie di appuntamenti nei principali festival estivi italiani.

Il tour prenderà il via a luglio, attraversando la penisola da nord a sud. Si parte l’8 luglio da Udine, per poi proseguire il 12 luglio a Vigevano (PV), il 17 luglio a Capurso (BA), il 26 luglio a Iglesias (SU), l’1 agosto a Zafferana Etnea (CT), l’8 agosto a Riccione (RN), il 10 agosto a Marina di Pietrasanta (LU), il 14 agosto a Sirolo (AN) e il 30 agosto a Vicenza.

Un calendario che toccherà alcune delle rassegne estive più attese, portando dal vivo i successi che hanno segnato la carriera di Noemi e, con ogni probabilità, nuova musica.

Il percorso live culminerà a dicembre con due date-evento in teatri simbolo della musica italiana: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Due appuntamenti che promettono un’atmosfera più intima e raccolta, ideale per chiudere l’anno in bellezza.

Con questo annuncio, Noemi conferma la sua voglia di tornare a incontrare il pubblico dal vivo e di continuare a rinnovare il proprio percorso artistico. E se l’anno inizia così, le “sorprese” promesse fanno già crescere l’attesa tra i fan.

ANSA