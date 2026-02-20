Ministro Piantedosi: ‘Impugneremo le sentenze sul caso Sea watch’

“Sono compiaciuto che la Polizia di Stato sia in grado di fare chiarezza e di non fare sconti a nessuno, di saper dare la migliore risposta a chiunque metta in dubbio la capacità di poter fare chiarezza anche al proprio interno. Poi noi accetteremo con assoluta serenità quello che emergerà”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine dell’inaugurazione dell’ufficio PolMetro della Questura di Roma alla Stazione Termini, intervenendo sulla vicenda di Rogoredo.

Il titolare del Viminale ha sottolineato la fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e nella trasparenza delle verifiche in corso.

Il ministro ha poi commentato le recenti sentenze relative alle navi della ong Sea Watch: “Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quando è stato possibile l’abbiamo impugnato. Anche in questo caso faremo così”.

Sul tema del cosiddetto “blocco navale”, Piantedosi ha precisato: “Quello che voi chiamate blocco navale è un’ipotesi normativa che adesso farà il suo giro nelle aule parlamentari ed è una cosa completamente diversa. Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c’è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari.

Guardate i numeri che riguardano anche quest’anno il calo degli sbarchi: vuol dire che il complesso delle iniziative che stiamo mettendo in campo, anche a prescindere dalle iniziative giudiziarie, sta dando ragione alle politiche del governo”.

Infine, il ministro ha evidenziato il significato dell’apertura del nuovo presidio di polizia a Termini: “L’inaugurazione di un posto di polizia così importante, in un punto nevralgico della città, è una smentita delle fake news che vengono diffuse rispetto all’impegno del governo sui temi del rafforzamento delle condizioni di sicurezza delle città”.

Piantedosi ha ricordato come il comparto sicurezza stia attraversando una fase delicata, segnata da numerosi pensionamenti: “Stiamo vivendo anni importanti in cui abbiamo forti uscite per pensionamenti che sono state ampiamente sottovalutate nel passato, anni in cui addirittura si praticava la riduzione del turnover”.

ANSA