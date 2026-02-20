La Basilicata nel progetto “OnSea”

Unire le sponde dello Jonio e dell’Adriatico non solo attraverso la geografia, ma nel segno di una visione condivisa che mette al centro l’inclusione e la sostenibilità.

È questo il cuore di “OnSea” (Un mare, molti percorsi: turismo inclusivo oltre i confini), il progetto strategico del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 che verrà ufficialmente battezzato mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 9.30, nella cornice di Frontzou Politia a Ioannina.

Il Kick-off Meeting segna l’avvio di una sfida ambiziosa: trasformare l’area transfrontaliera in una destinazione turistica “totale”, capace di parlare a tutti. Non più solo mare e sole, ma un’offerta multidimensionale che abbraccia cultura, natura e sport all’aria aperta, abbattendo le barriere architettoniche e concettuali.

Sotto la guida della Regione dell’Epiro (Lead Partner), il progetto mette insieme un “dream team” istituzionale che vede la partecipazione attiva delle regioni italiane del Sud e dei principali enti greci: dalla Puglia alla Basilicata, fino alla Calabria, passando per le Regioni delle Isole Ionie e della Grecia Occidentale, l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Epiro e il Ministero del Turismo ellenico.

“OnSea” non è solo filosofia, ma fatti concreti. Il piano d’azione prevede interventi strutturali che cambieranno il volto della fruizione turistica nei territori coinvolti.

In Epiro, il restauro della storica Scuola Anagnostopouleio a Konitsa la trasformerà in un moderno Polo del Turismo Alternativo e Centro Informazioni del Geoparco. In Basilicata, i riflettori sono accesi su Matera, dove verrà sviluppato un innovativo percorso naturalistico-geologico per valorizzare il patrimonio rupestre.

Parallelamente, in Puglia, si punta sulla cultura con la rivitalizzazione e l’ammodernamento funzionale del Museo Castromediano, mentre in Calabria il progetto prevede il potenziamento e l’ampliamento della rete di sentieri escursionistici per gli amanti del trekking. Completano il quadro gli interventi in Grecia Occidentale e nelle Isole Ionie, focalizzati sulla mobilità sostenibile al Lago Trichonida e sul rilancio del turismo nautico attraverso una regata velica internazionale.

Il Ministero del Turismo greco avrà infine il compito di promuovere questa nuova destinazione sui mercati mondiali, puntando su un brand che fa dell’accessibilità il suo punto di forza.

“OnSea” si candida così a diventare un modello di cooperazione europea: un investimento emblematico che trasforma il mare da confine a ponte, creando sviluppo economico nel rispetto dell’ambiente e, soprattutto, delle persone.