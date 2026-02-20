Foo Fighters, fuori il nuovo singolo Your Favorite Toy

È uscito “Your Favorite Toy”, il nuovo singolo dei Foo Fighters, che sarà in rotazione radiofonica dal 20 febbraio. Il brano anticipa l’omonimo album, in uscita il 24 aprile per Roswell Records/RCA Records.

In “Your Favorite Toy” chitarre taglienti e sinistri affondi di tastiera si intrecciano su un ritmo serrato e pulsante. Nel ritornello, Dave Grohl sorprende con un timbro vocale più graffiante e sarcastico, aggiungendo una nuova sfumatura all’identità sonora della band.

“‘Your Favorite Toy’ è stata davvero la chiave per definire il suono del nuovo album – ha commentato Grohl –. È nata quasi per caso, dopo oltre un anno passato a sperimentare con sonorità diverse, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire quella direzione. È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato per questo disco. Ha un’energia nuova”.

Il brano offre così un primo assaggio del nuovo corso del gruppo e ne riflette lo spirito. L’album “Your Favorite Toy”, anticipato anche dal singolo “Asking For A Friend”, è stato registrato interamente in casa. Il progetto è co-prodotto dalla band insieme a Oliver Roman, che ha curato anche l’ingegneria del suono, mentre il mixaggio è stato affidato a Mark “Spike” Stent.

L’uscita del singolo segna inoltre l’inizio del Take Cover World Tour, che partirà il 10 giugno dall’Unity Arena di Oslo, dopo due date da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock.

In Italia, i Foo Fighters faranno tappa per un unico appuntamento il 5 luglio agli I-Days Milano Coca-Cola, all’Ippodromo Snai La Maura. Ad aprire la serata saranno gli Idles e i Fat Dog.

ANSA