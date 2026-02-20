Rocco Marino, chef affermato di Senise, terrà tutta la cucina del Salotto delle Celebrità a Sanremo

Sarà un tocco lucano a impreziosire uno degli appuntamenti più esclusivi della settimana sanremese.

Rocco Marino, chef affermato di Senise, è stato scelto per curare l’intera proposta gastronomica del prestigioso Salotto delle Celebrità, evento collaterale al celebre Festival di Sanremo, che ogni anno richiama artisti, personaggi dello spettacolo, giornalisti e volti noti del panorama nazionale.

Un incarico di grande responsabilità e visibilità: Rocco Marino sarà alla guida della cucina per tutta la durata della manifestazione, coordinando brigata, menù e presentazione dei piatti destinati a ospiti vip, stampa e addetti ai lavori.

Un’occasione che rappresenta non solo un importante traguardo professionale, ma anche una straordinaria vetrina per il territorio.

Il menù sarà interamente composto da prodotti di Senise e vedrà il coinvolgimento di numerose aziende locali, protagoniste insieme allo chef di questa importante esperienza.

Una scelta precisa, che punta a valorizzare le eccellenze del territorio, dalla materia prima alla trasformazione, portando a Sanremo sapori autentici e identitari. Tradizione e qualità diventeranno così ambasciatrici di un’intera comunità.

Il Salotto delle Celebrità, da anni punto d’incontro tra cultura, spettacolo e imprenditoria, rappresenta uno spazio esclusivo in cui arte, musica e cucina dialogano in un’atmosfera elegante e dinamica. In questo scenario, la presenza di Rocco Marino assume un valore ancora più significativo: non solo un successo personale, ma un progetto corale che mette in rete produttori, imprese e professionalità del territorio.

Per la comunità senisese si tratta di motivo di grande orgoglio. La partecipazione a un evento di tale portata, nel cuore della settimana più seguita della musica italiana, conferma la crescita professionale dello chef e la forza di un territorio che, unito, sa farsi spazio sui palcoscenici nazionali.

Sanremo, ancora una volta, non sarà soltanto musica, ma anche sapori, tradizione e identità. E tra le stelle del palco, brillerà anche il gusto firmato Senise.