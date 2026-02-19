Matera, Attilio Troiano con “Portraits from the Songbook” al Rosetta Jazz Club

Una serata dedicata alla musica dal vivo, alla qualità dell’ascolto e al valore dell’incontro tra artisti e pubblico, nel segno del jazz. Venerdì 20 febbraio, alle ore 21, il Rosetta Jazz Club accoglie il ritorno di Attilio Troiano con “Portraits from the Songbook”, un progetto intenso e profondamente personale, omaggio sentito alla grande letteratura jazzistica.

Polistrumentista, cantante, direttore d’orchestra e compositore, Troiano è una delle voci più autentiche del panorama jazz italiano. Artista dalla cifra stilistica inconfondibile, ha costruito nel tempo un linguaggio musicale libero e naturale, capace di attraversare strumenti e generi con sorprendente fluidità. Sassofoni, pianoforte e voce diventano il centro narrativo di un racconto sonoro che prende forma sera dopo sera, sempre diverso, sempre vivo.

Il suo percorso artistico inizia giovanissimo al Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, dove studia clarinetto, dando avvio a una ricerca sonora che lo porterà sui palcoscenici internazionali e a collaborazioni prestigiose con alcuni dei più importanti protagonisti della scena jazz mondiale, tra cui Enrico Rava, Scott Hamilton, Peter Bernstein, Stjepko Gut e Greg Hutchinson. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, conquistando il cuore degli appassionati di jazz grazie a uno stile capace di coniugare rigore e libertà espressiva.

“Portraits from the Songbook” è un viaggio attraverso standard senza tempo e atmosfere cariche di memoria, interpretate con uno sguardo personale e contemporaneo. Un concerto che celebra la tradizione senza indulgere nella nostalgia, restituendole vitalità e profondità emotiva.

A condividere il palco con Troiano saranno Giuseppe Venezia al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria: una sezione ritmica di grande sensibilità ed equilibrio, capace di dare profondità, respiro e dinamica al racconto musicale. Un trio affiatato, che fa dell’ascolto reciproco il vero motore della serata.

«Questo concerto – dichiarano dal Rosetta Jazz Club – è per noi un ritorno importante, che rafforza il legame tra il club, gli artisti e il pubblico che continua a scegliere l’ascolto come esperienza condivisa».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, si terrà al Rosetta Jazz Club, nel recinto Marconi presso il Centro Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto d’ingresso è di 15 euro. Prenotazione consigliata al 350 166 0573.