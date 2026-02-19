Matera 2026, evento alla Farnesina

Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 17.30 si terrà alla Farnesina l’evento su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Interverranno all’evento il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti e il Direttore Generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Rita Orlando.

Parteciperanno inoltre rappresentanti dei Paesi dell’Unione per il Mediterraneo, degli Istituti di Cultura dei Paesi stranieri, dei gruppi di esperti e centri di ricerca dell’area mediterranea.

Nel corso dell’evento si ricorderà l’importanza del Marocco in ragione del gemellaggio tra Matera e la città di Tetouan. I giornalisti e i cine-foto-operatori interessati potranno accreditarsi entro le ore 17.00 di lunedì 23 febbraio, registrandosi attraverso questo link e allegando la documentazione richiesta.

Chi è si è già registrato al Portale online e ha già ricevuto conferma dal sistema di accettazione della propria registrazione, potrà accedere al proprio profilo e selezionare la partecipazione all’evento. Per qualunque chiarimento in merito, si prega di rivolgersi all’Unità per la Comunicazione, tel. 06/3691.3432 – 8210 – 8573 -3078 ([email protected]).

La stampa accreditata potrà accedere alla Farnesina dall’ingresso principale, lato sinistro, dalle ore 16.45 alle ore 17.15.