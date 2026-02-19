Elezioni amministrative 24-25 maggio: 626 Comuni al voto, urne aperte anche in Basilicata

Il Consiglio dei ministri, riunitosi il 18 febbraio su informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha fissato per il 24 e 25 maggio le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 626 Comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà invece il 7 e 8 giugno, come indicato nel comunicato finale diffuso da Presidenza del Consiglio dei Ministri (Palazzo Chigi).

Si tratta di una tornata elettorale significativa, che coinvolgerà importanti centri urbani del Paese, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Crotone e Avellino, chiamati al rinnovo delle rispettive amministrazioni comunali.

Anche la Basilicata sarà interessata dal voto, con numerosi Comuni distribuiti tra le province di Potenza e Matera.

I comuni lucani al voto

In provincia di Potenza si voterà nei Comuni di:

Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sarconi e Sant’Arcangelo.

In provincia di Matera, invece, le elezioni riguarderanno:

Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.

La consultazione elettorale rappresenta un passaggio amministrativo di rilievo per numerosi centri lucani, in gran parte di piccole e medie dimensioni, chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni in un contesto segnato da sfide complesse: dallo spopolamento alla tenuta dei servizi territoriali, fino alla necessità di rafforzare le politiche di sviluppo locale e attrazione di investimenti.

Nei prossimi mesi la campagna elettorale entrerà nel vivo, con la definizione delle candidature, delle coalizioni e dei programmi amministrativi che accompagneranno i territori verso l’appuntamento con le urne di fine primavera. Per molte comunità si tratta di un momento decisivo, chiamato a delineare le strategie di governo locale per i prossimi cinque anni.