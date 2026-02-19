Bcc prima forza politica in consiglio comunale a Potenza

Si è svolta questa mattina, presso il Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa di Basilicata Casa Comune che ha ufficializzato l’adesione al movimento dei consiglieri comunali di Potenza Rocchina Romaniello, Donato Bonomo ed Enzo Stella Brienza, nonché dell’Assessore comunale all’Ambiente Michele Beneventi.

All’incontro hanno partecipato il Presidente Angelo Chiorazzo, il Capogruppo regionale Gianni Vizziello, il Vice Presidente BCC e Sindaco di Castelmezzano Nicola Valluzzi, i consiglieri comunali Giampiero Iudicello e Claudia Marone e il coordinatore cittadino Roberto Rizzi, il Capogruppo BCC alla Provincia e al Comune di Matera Domenico Schiavo.

Nelle ultime settimane l’esigenza di allargare la capacità attrattiva dell’alleanza che si contrappone al Centro dx ed alle sue politiche inefficaci in economia, inique dal punto vista sociale e illiberali sul terreno della giustizia, della sicurezza pubblica e della politica internazionale è diventata una necessità ineludibile, in Basilicata e nel Paese.

“Con queste adesioni – ha evidenziato Chiorazzo – si rafforza Basilicata Casa Comune, si rafforzano il centrosinistra, la Regione e la città di Potenza. In una fase amministrativa complessa, serve maggiore spessore politico per sostenere il lavoro del sindaco e dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, a partire da salute e servizi efficienti”.

Ribadito l’impegno di BCC, fin dalle scorse regionali, a favorire l’unità del centrosinistra, un lavoro che ha contribuito anche al centrosinistra unito alle provinciali di Potenza, dove Enzo Stella Brienza è il candidato sostenuto dal movimento.

Vizziello ha parlato di crescita e radicamento territoriale, sottolineando una politica partecipata e non calata dall’alto. Beneventi ha definito l’adesione la naturale evoluzione di un percorso condiviso assicurando continuità nel lavoro amministrativo, con particolare attenzione alle periferie.

A richiamare la sintonia già maturata in Consiglio comunale su temi come lavoro, sviluppo e innovazione è stato il capogruppo Iudicello mentre la consigliera Marone ha ribadito l’impegno sulla sicurezza delle donne. Romaniello e Bonomo hanno sottolineato la volontà di rilanciare Potenza, a partire dalle periferie, dentro un progetto riformista chiaro nel centrosinistra.

Il candidato di Bcc alle prossime elezione provinciali, Enzo Stella Brienza, ha chiarito invece che si tratta della prosecuzione di un percorso avviato alle regionali, non di una fusione a freddo ma di una condivisione di proposte, annunciando la sua candidatura alla Provincia per rafforzare la collaborazione tra enti a difesa di un territorio fragile che eroga servizi fondamentali.

Il consigliere materano Schiavo ha richiamato la necessità di una politica che si occupi delle difficoltà dei lucani e non dei vitalizi mentre il coordinatore cittadino di Potenza, Roberto Rizzi, ha parlato del compimento di un percorso federativo che consolida BCC come attore protagonista di un centrosinistra con un perimetro politico chiaro. Il Vice Presidente di BCC, Nicola Valluzzi, ha sottolineato come Bcc è da sempre impegnata nella costruzione di un centro sinistra unito e come questa adesione rappresenti un passaggio di semplificazione e chiarificazione del centrosinistra, con l’obiettivo di dare anche a livello nazionale una proposta moderata e riformista capace di parlare ai tanti elettori delusi e oggi lontani dalla politica.

La giornata segna un passaggio politico significativo per Potenza e per Basilicata Casa Comune, che rafforza il proprio ruolo nel campo riformista e nel percorso di costruzione di un’alternativa alla destra in Basilicata e nel Paese.

Lo riporta una nota stampa dei consiglieri regionali di Bcc, Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello.