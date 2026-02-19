Adotta un canto, scopri una tradizione, proseguono le attività del concorso rivolto a tutte le scuole della Basilicata
Proseguono le attività per il concorso “Adotta un canto, scopri una tradizione” che, impostato come un viaggio nel cuore delle tradizioni musicali della Basilicata, mira a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza di canti e suoni irriducibili ad altre espressioni musicali e intrecciati strettamente alla storia delle comunità di appartenenza.
In questa direzione “l’adozione di un canto”, attraverso libri con supporti audiovisivi, può condurre davvero alla scoperta di un’intera tradizione, oltre che attivare salutari processi di salvaguardia di uno sterminato patrimonio culturale.
Tre i volumi proposti, tutti con CD e in un caso anche video allegati:
1) Nicola Scaldaferri, Stefano Vaja, Nel paese dei cupa cupa. Suoni e immagini della tradizione lucana, con CD e Video tramite QR Code;