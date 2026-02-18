Nel Potentino sequestrati 127 mila prodotti non sicuri: sette segnalazioni

Oltre 127 mila prodotti ritenuti non conformi agli standard di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle nell’ambito di una serie di controlli mirati, ha portato alla segnalazione di sette responsabili all’Autorità amministrativa competente.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale, i prodotti sequestrati risultavano “potenzialmente pericolosi per la salute pubblica” poiché privi delle informazioni obbligatorie e delle avvertenze d’uso previste dalla normativa di settore, in particolare dal Codice del Consumo.

Tra gli articoli ritirati dal mercato figurano decorazioni, bigiotteria, utensili per la casa, lampadine a led e prodotti cosmetici sprovvisti delle indicazioni richieste per legge. La mancanza di etichettatura adeguata e di informazioni sulla sicurezza rappresenta infatti un rischio per i consumatori.

I controlli hanno interessato diverse realtà imprenditoriali ed esercizi commerciali nei comuni di Potenza, Tito, Venosa, Genzano di Lucania, Senise e Marsicovetere. In particolare, il sequestro ha coinvolto anche attività presenti nella città di Senise.

L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto alla commercializzazione illecita di prodotti non sicuri. Dall’inizio dell’anno, fanno sapere le Fiamme Gialle, sono oltre 2,2 milioni gli articoli sottoposti a sequestro dal Comando provinciale di Potenza, con 19 responsabili segnalati alla Camera di Commercio della Basilicata.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi mesi per tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e della corretta concorrenza sul mercato.