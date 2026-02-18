Milano Cortina: azzurri bronzo nella sprint dello sci di fondo

L’Italia del fondo torna sul podio ai Giochi di casa. Nella sprint a squadre dello sci di fondo ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo, regalando al pubblico azzurro un’altra grande emozione.

Sul tracciato gremito di tifosi, la coppia italiana ha disputato una gara di altissimo livello, restando sempre nelle prime posizioni e giocandosi il podio fino agli ultimi metri. L’oro è andato alla Norvegia trascinata da Johannes Høsflot Klæbo, al suo quinto titolo in queste Olimpiadi, mentre l’argento è stato conquistato dagli Stati Uniti.

Per Pellegrino si tratta dell’ennesima conferma di una carriera straordinaria, impreziosita da medaglie olimpiche e mondiali, mentre per Barp è un risultato che certifica la crescita di una nuova generazione del fondo azzurro. Insieme hanno saputo gestire tatticamente le batterie e la finale, mantenendo sangue freddo nel concitato sprint conclusivo.

Con questo bronzo, l’Italia sale a quota 25 medaglie complessive ai Giochi, consolidando una spedizione fin qui ricca di soddisfazioni e piazzamenti di prestigio. Un risultato che conferma la tradizione del fondo italiano e accende ulteriormente l’entusiasmo del pubblico di Milano Cortina.

