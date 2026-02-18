Metteva pietre sui binari, un arrestato nel Bolognese

Un 20enne è stato arrestato dai Carabinieri nel Bolognese mentre, secondo quanto ricostruito, stava collocando alcune pietre sui binari ferroviari. La notizia è stata anticipata dal Tg1 sui propri canali social.

L’arresto, secondo quanto si apprende, è avvenuto ieri sera nei pressi di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, in un tratto ferroviario dove i militari sarebbero intervenuti a seguito di una segnalazione. Il giovane sarebbe stato fermato mentre posizionava pietre sui binari, un gesto che avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza della circolazione ferroviaria.

A carico del 20enne è stata contestata l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti. Nel corso delle perquisizioni successive, all’interno della sua abitazione sarebbe stato rinvenuto vario materiale ritenuto riconducibile all’area dell’estremismo antagonista, ora al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto riferito dall’ANSA, l’attività investigativa è coordinata dalla Procura della Repubblica diretta dal procuratore Paolo Guido. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire il contesto dell’episodio e verificare eventuali collegamenti o responsabilità ulteriori.

