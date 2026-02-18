Comune di Matera, si apre la crisi: Toto e Cerrone lasciano la maggioranza

Si apre ufficialmente una crisi politica al Comune di Matera. Nel corso del Consiglio comunale di questo pomeriggio, i consiglieri Augusto Toto e Dominique Cerrone hanno annunciato l’uscita dalla coalizione di maggioranza guidata dal sindaco Antonio Nicoletti (centrodestra), oltre all’addio al partito di Fratelli d’Italia.

L’annuncio è arrivato in apertura di seduta. Toto, il consigliere più votato alle ultime elezioni amministrative, ha comunicato la decisione rinunciando di fatto anche alla possibilità di diventare presidente del Consiglio comunale, ruolo per il quale era sempre stato indicato come prima scelta del centrodestra.

La presidenza mai raggiunta e il nodo dell’“anatra zoppa”

La sua elezione, tuttavia, non si è mai concretizzata. Più volte è mancato il quorum necessario a causa dell’assenza del numero legale, in un quadro politico segnato sin dall’inizio dalla cosiddetta “anatra zoppa”: una situazione determinata dall’esito elettorale e aggravata dalle continue uscite dall’aula da parte dell’opposizione, che ha sempre denunciato una scarsa condivisione delle scelte politiche.

Nel suo intervento, Toto ha parlato di “un malessere personale e politico che ha raggiunto il limite” e di un “totale disinteresse di questa maggioranza, che purtroppo ha dimostrato di avere poco a che fare con la vera politica”. Insieme alla collega Cerrone, ha annunciato che d’ora in avanti risponderanno “solo alla nostra coscienza e ai cittadini, votando ogni singolo provvedimento esclusivamente in base alla sua utilità per la comunità e non più per ordine di scuderia”.

L’opposizione: “Il sindaco venga in aula con una proposta chiara”

Alla luce della nuova configurazione dei numeri in aula, i consiglieri di minoranza hanno chiesto con urgenza la convocazione immediata del Consiglio comunale, invitando il sindaco a presentarsi con “una proposta politica chiara e trasparente”.

In una nota diffusa al termine della seduta, l’opposizione attacca: “Il sindaco ha tentato di superare la cosiddetta ‘anatra zoppa’ recuperando una maggioranza risicata, ambigua e precaria, priva di coesione politica e di chiarezza programmatica. Si prenda atto che il sindaco non dispone di una maggioranza in seno al Consiglio comunale di Matera. La città merita verità, responsabilità e rispetto delle istituzioni. Non è più tempo di ambiguità”.

Con l’uscita di Toto e Cerrone, gli equilibri politici in aula risultano ora ancora più fragili. Si apre così una fase di forte incertezza per l’amministrazione comunale, chiamata nelle prossime settimane a verificare la tenuta della propria maggioranza e a chiarire la prospettiva politica per la città.