Si è spenta Laurita Pittella, madre di Marcello e Gianni Pittella

È venuta a mancare nella sua abitazione di Lauria la signora Laurita Pittella, madre di Marcello e Gianni Pittella.

Donna riservata e dal carattere discreto, Laurita Pittella è stata un punto di riferimento prezioso per la sua famiglia. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una presenza attenta e costantemente vicina ai figli, Marcello e Gianni, e all’intero nucleo familiare, sempre pronta a offrire supporto e affetto in ogni circostanza.

In queste ore di dolore, numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà stanno giungendo da esponenti istituzionali, amministratori locali e cittadini, a testimonianza della stima e dell’affetto che accompagnavano la sua figura.

La Direzione Generale, i dirigenti e tutto il Consiglio regionale si stringono al Presidente Marcello Pittella e alla sua famiglia, esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio per la perdita della loro cara madre.

Anche tutta la redazione di Radio Senise Centrale si unisce al cordoglio, esprimendo vicinanza alla famiglia Pittella in questo momento di grande dolore.

Laurita Pittella lascia il ricordo di una donna discreta, ma profondamente presente nella vita dei suoi cari, il cui affetto continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.