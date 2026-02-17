Senise, cordoglio per la scomparsa della madre di Marcello e Gianni Pittella

Il Sindaco Eleonora Castronuovo e l’Amministrazione comunale di Senise esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della madre del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, e dell’Onorevole Gianni Pittella, già Vicepresidente del Parlamento europeo.

In questo momento di grande dolore, l’Amministrazione comunale di Senise si stringe con rispetto e sincera partecipazione alla famiglia Pittella, esprimendo sentimenti di vicinanza e di solidarietà.