Oltre 16 milioni di dollari per una carta Pokémon, record di sempre

Oltre 16 milioni di dollari per una carta Pokémon. Logan Paul, campione di wrestling professionista e tra le figure più riconoscibili della cultura pop americana, ha venduto con un profitto record un rarissimo Pikachu Illustrator, una delle sole 39 carte realizzate alla fine degli anni Novanta per un concorso di illustrazione legato al mondo Pokémon.

La vendita, organizzata dalla casa d’aste Goldin, è entrata nel Guinness World Records come la carta da collezione più costosa mai scambiata all’asta. Un risultato clamoroso che conferma l’ascesa vertiginosa del mercato delle carte Pokémon.

Paul aveva già stabilito un primato cinque anni fa, quando acquistò la stessa carta per 5,275 milioni di dollari. Un investimento rivelatosi straordinariamente redditizio. Questa volta, l’influencer – che conta oltre 23 milioni di iscritti su YouTube – ha incluso nella vendita anche una collana tempestata di diamanti nella quale la carta era incastonata.

Il fenomeno si inserisce nella crescita impressionante del franchise Pokémon, oggi il più redditizio al mondo, capace di superare colossi come The Walt Disney Company e Star Wars. Il valore delle carte da collezione Pokémon è salito alle stelle negli ultimi vent’anni, superando persino quello delle carte sportive e battendo l’indice azionario S&P 500 di oltre il 3.000%, come aveva dichiarato alla Cnn lo scorso dicembre Ken Goldin, fondatore e Ceo della casa d’aste, dopo che Logan aveva annunciato l’intenzione di mettere all’asta il pezzo.

Un’operazione che conferma come il mercato del collezionismo, sospinto dalla cultura pop e dalla nostalgia generazionale, possa trasformarsi in un business multimilionario.

ANSA