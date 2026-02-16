“Zarzuela vs Opera”: a Matera il concerto con l’Orchestra ICO della Magna Grecia tra tradizione spagnola e lirica italiana

Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21.00, l’Auditorium Gervasio ospiterà “Zarzuela vs Opera”, un concerto che promette di intrecciare due grandi tradizioni musicali europee in un dialogo affascinante tra ritmo, passione e melodia. L’evento rientra nella Stagione Eventi Musicali 2025/2026 promossa dall’Associazione Musicale Luis Bacalov in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia.

Sul podio salirà il direttore d’orchestra Gianluca Marcianò, figura di rilievo nel panorama internazionale, alla guida dell’orchestra e di un cast vocale di respiro europeo composto dai cantanti spagnoli Maria Zapata (soprano), Gabriel Alonso (baritono) ed Eduardo Niave (tenore), interpreti di riferimento del repertorio operistico e della zarzuela.

Marcianò, che ha debuttato nel 2006 al Teatro Nazionale Croato di Zagabria e ha collaborato con teatri e orchestre in Europa, Asia e Medio Oriente, è attualmente direttore principale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia e direttore artistico dell’Al Bustan International Festival.

Per il maestro, questo progetto rappresenta una sintesi artistica particolarmente sentita: «È un programma al quale tengo in modo particolare. Mettere insieme i due generi è un’idea nata per creare un mix tra zarzuela e opera, ponendo a confronto l’essenza della tradizione operistica spagnola con la grande scuola lirica italiana».

Il programma musicale propone un raffinato confronto tra le sonorità della zarzuela e quelle dell’opera italiana, con musiche di Jiménez, Pablo Sorozábal, Federico Moreno Torroba e Giuseppe Verdi.

Un percorso che mette in luce differenze stilistiche e profonde affinità tra linguaggi musicali diversi ma capaci di dialogare con naturalezza.

L’esecuzione è affidata a musicisti di elevata professionalità, pronti a coniugare rigore interpretativo e intensità espressiva, accompagnando il pubblico in un viaggio nella profondità melodica e nella forza narrativa del grande repertorio lirico internazionale.

Centrale sarà anche il contributo dei solisti spagnoli, che – come sottolinea Marcianò – «consentono insieme all’Orchestra quel mix perfetto per offrire al nostro pubblico qualcosa di diverso, attraverso temi straordinari, fino a un doveroso omaggio a Giuseppe Verdi, il nostro compositore operistico per antonomasia».

“Zarzuela vs Opera” si presenta così come un racconto in musica pensato per appassionati e neofiti, capace di valorizzare l’identità culturale di Matera quale centro vitale di produzione artistica di respiro nazionale e internazionale.

La Stagione Concertistica 2025/2026 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, con il sostegno del Comune di Matera, del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata, oltre al contributo delle attività economiche del territorio: De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.