Potenza, sei liste in campo per il rinnovo del Consiglio Provinciale: si vota l’8 marzo

Sono sei le liste presentate per il rinnovo dei dodici componenti del Consiglio Provinciale di Provincia di Potenza, con le elezioni in programma per l’8 marzo 2026. Un appuntamento che coinvolge sindaci e consiglieri dei cento comuni del territorio e che definirà i nuovi equilibri politici dell’ente di secondo livello.

Le liste in campo

A sostegno dell’area riformista si presenta la lista “Casa Riformista – Italia Viva – Progetto Civico Italia”, che candida: Cillo Maria, Sinisgalli Filippo, Arleo Tiziana, De Bonis Felicetta, Grieco Anna Maria, Labanca Francesco, Latorraca Antonio e Vigna Vincenzo.

Per il centrodestra corre “Fratelli d’Italia”, con i candidati: Vigilante Antonio, Grieco Serena, Cicchella Antonio, Pippa Federico, Innella Debora, Veneziano Lazzaro e Gerardi Rosita.

È composta da otto candidati la lista di “Forza Italia”: Bartolomeo Nicola, Briglia Rossana, Calcagno Rosaria, Dibuono Pietro, Di Sanzo Giovanna, Mitolo Giuseppe, Restaino Gianmichele e Termine Viviana.

Si presenta con sei nominativi la lista civica “La Provincia dei 100 Comuni”: Aloisio Valeria, De Rosa Rocco, Nardella Alfonso, Quatti Barbara, Russo Giovanni e Bochicchio Margherita.

In campo anche “Azione con Calenda”, che propone: Coletta Carmen, Conte Carmine Antonio, De Salvo Giuseppe, Giorgio Valeria Carmela, Labanca Giuseppina, Pace Carminedavide, Ponzo Stefania, Salvia Jessica e Schettino Donato.

Chiude il quadro “Provincia Unita – Centro Sinistra Unito”, con i candidati: Claps Vitina, Giordano Alessio, Falabella Salvatore, Iosco Caterina, Pietrafesa Rosa, Simonetti Luigi, Smaldone Pierluigi, Stella Brienza Enzo, Guidetti Giammarco e Rizzo Giovanna.

Modalità di voto

Gli aventi diritto al voto sono 1.190, tra sindaci e consiglieri comunali dei 100 comuni della provincia. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per contribuire all’elezione dei dodici membri del nuovo Consiglio Provinciale.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 8 marzo 2026, dalle ore 8.00 alle 20.00, nel seggio elettorale allestito nell’aula consiliare al secondo piano della sede della Provincia, in Piazza Mario Pagano a Potenza. Al termine delle votazioni e degli adempimenti previsti, si procederà allo scrutinio delle schede.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la governance del territorio, chiamato a rinnovare l’organo consiliare che affiancherà il presidente nella gestione delle politiche provinciali.