“La vita va cosí” e “Dawson’s Creek” in vetta allo streaming in Italia – Classifica JustWatch

La nuova Streaming Chart settimanale di JustWatch fotografa le preferenze del pubblico italiano negli ultimi sette giorni, tra conferme, ritorni sorprendenti e nuove entrate capaci di conquistare rapidamente la vetta. Ecco quali sono i titoli più gettonati della settimana.

Streaming Chart JustWatch: i film e le serie TV più visti in Italia nell’ultima settimana

1. La vita va così

Al primo posto troviamo La vita va così, che conquista la vetta della classifica. La storia prende il via quando una potente impresa immobiliare mette gli occhi su un piccolo angolo di paradiso in Sardegna, un villaggio affacciato sul mare destinato a trasformarsi in un esclusivo resort di lusso.

Ma i piani dell’azienda si scontrano con la determinazione di un vecchio pastore, deciso a difendere la sua terra dalla speculazione edilizia. Ne nasce un racconto di lotta e identità, impreziosito da un cast d’eccezione con Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari.

Girato in Sardegna e disponibile su Netflix, il film guida anche una speciale selezione dedicata ai titoli italiani ispirati – del tutto o in parte – a storie vere, segno di un crescente interesse per racconti emotivamente coinvolgenti e radicati nella realtà.

2. I peccatori

Scende al secondo posto I peccatori, dopo aver guidato la classifica per due settimane consecutive. Elijah ed Elias, gemelli segnati da un passato tormentato, tornano nella loro città natale con il desiderio di ricominciare.

Ma il ritorno non porta la redenzione sperata: il male che cercavano di lasciarsi alle spalle è ancora lì, pronto ad accoglierli. Un racconto cupo e inquietante, dove le radici si trasformano in una discesa nell’oscurità.

3. Una battaglia dopo l’altra

Chiude il podio Una battaglia dopo l’altra, terzo classificato della settimana. I French 75, un tempo gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza, si ritrovano anni dopo quando un nemico del passato torna a minacciare ciò che resta delle loro vite.

Un thriller teso e crepuscolare, in cui l’ideologia lascia spazio alla sopravvivenza e alla necessità di proteggere ciò che è rimasto.

1. Dawson’s Creek

Clamoroso ritorno in vetta per Dawson’s Creek, che riconquista il primo posto a 28 anni dal debutto. La serie, simbolo assoluto della fine degli anni ’90 e capace di segnare un’intera generazione, torna al centro dell’attenzione anche in seguito alla recente e prematura scomparsa di James Van Der Beek, indimenticabile volto di Dawson Leery.

Le vicende di Dawson, Joey, Pacey e Jen riportano il pubblico tra sogni, inquietudini e scoperte sentimentali dell’adolescenza sulle rive di Capeside.

2. The Pitt

Recupera una posizione e si piazza al secondo posto The Pitt. Ambientata nel Pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh, la serie segue medici e infermieri alle prese con turni massacranti, emergenze continue e decisioni spesso impossibili.

Tra carenza di fondi e un numero di pazienti che supera costantemente le capacità del reparto, il medical drama si distingue per il suo realismo crudo e per l’attenzione al prezzo umano dell’assistenza d’urgenza.

3. Sweetpea

Chiude il podio Sweetpea, che compie un balzo di quattro posizioni e raggiunge il terzo posto. Dopo un’infanzia travagliata, Rhiannon conduce un’esistenza apparentemente ordinaria, con un lavoro stabile, un compagno e un cane.

Ma l’incontro inatteso con uno sconosciuto fa riaffiorare pulsioni sepolte e inquietanti, trasformando la sua quotidianità in un viaggio ambiguo tra normalità e oscurità.