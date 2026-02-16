Elezioni Provinciali Potenza, Grillo (Azione): Persone e territori al centro

Azione Basilicata presenta la propria lista per le elezioni provinciali di Potenza, confermando una linea politica riformista e liberale, autonoma e centrale rispetto ai due poli tradizionali.

Una proposta costruita sui territori, sulle competenze e su una visione amministrativa che punta a rafforzare il ruolo della Provincia come ente di coordinamento e di supporto ai Comuni, con particolare attenzione alle aree interne.

Si tratta di una scelta coerente con il percorso già intrapreso nelle scorse elezioni provinciali di Matera, dove Azione ha mantenuto lo stesso posizionamento politico ottenendo un risultato elettorale significativo, a dimostrazione della credibilità di un progetto che mette al centro serietà amministrativa, pragmatismo e capacità di rappresentare i bisogni reali delle comunità locali.

“La lista – dichiara Ivana Grillo, commissaria provinciale di Azione Potenza – è caratterizzata da una significativa presenza femminile, scelta che non rappresenta soltanto un dato numerico ma una precisa opzione politica: valorizzare energie, capacità e sensibilità che provengono dai territori e che quotidianamente vivono le difficoltà e le potenzialità delle comunità locali.

Azione intende così contribuire a costruire un modello di governo inclusivo, capace di ascoltare e di tradurre le esigenze dei cittadini in azioni amministrative concrete.

Ne fanno parte: Carmine Davide Pace, Stefania Ponzo, Carmen Coletta, Giuseppina La Banca, Valerio Carmela Giorgio, Jessica Salvia, Antonio Carmine Conte, Donato Schettino e Giuseppe De Salvo.

Donne e uomini impegnati nei rispettivi consigli comunali, espressione di un territorio ampio e articolato che va da Potenza al Marmo Platano, dal Lagonegrese al Vulture e all’area sud della provincia”.

“La proposta di Azione – continua Grillo – guarda con particolare attenzione alle aree interne, che necessitano di infrastrutture moderne, servizi efficienti e politiche capaci di contrastare lo spopolamento.

La Provincia deve tornare ad essere un punto di riferimento per la viabilità, l’edilizia scolastica, la pianificazione territoriale e il coordinamento tra i Comuni, superando logiche di mera gestione e recuperando una funzione strategica per lo sviluppo”.

“Con questa lista – conclude la commissaria provinciale – Azione Basilicata intende offrire agli amministratori locali una scelta chiara: un progetto serio, pragmatico e riformatore, fondato su competenza, responsabilità e autonomia politica.

Un impegno che nasce dai territori e che ai territori vuole restituire voce, rappresentanza e prospettiva”.