CRONACA
Conad Adriatico e l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera a sostegno del reparto di Pediatria
Giovedì 19 febbraio 2026 ore 11:00 Ospedale “Madonna delle Grazie” – Reparto di Pediatria Contrada Cattedra Ambulante, 75100 Matera MT
Conad Adriatico e l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera hanno il piacere di invitarvi alla cerimonia di consegna del contributo a sostegno del reparto di Pediatria dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.
Un risultato raggiunto grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad Adriatico durante l’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”, attiva nei punti vendita Conad nel periodo natalizio.
In rappresentanza di Conad Adriatico, il contributo verrà consegnato dal Socio Conad Adriatico Pietro Maria Lacalamita, titolare dei punti vendita del territorio, alla presenza del Direttore Generale Maurizio Friolo, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Madonna delle Grazie di Matera”.
Un’iniziativa che esprime il significato più autentico della partecipazione collettiva, capace di tradursi in un supporto concreto per la qualità delle cure dedicate ai bambini.