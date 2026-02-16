comunicato stampa del Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo in riferimento alla discussione consiliare sui vitalizi

Perdere la calma è sempre un errore – e ne faccio ammenda – ma risulta francamente difficile controllarsi quando in un assise democratica qualcuno ha la pretesa di poter consentire o non consentire a qualcuno di esprimere il suo pensiero”. È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, con riferimento alla discussione consiliare sui vitalizi.

“L’assessore Latronico ha prima indotto al silenzio il suo collega di giunta Cicala che si voleva pronunciare per l’abrogazione dei vitalizi, poi ha invitato me, con veemenza, a tacere quando ho espresso la mia protesta. Un atteggiamento intollerabile per le istituzioni democratiche e che ha suscitato la mia reazione – con parole d’impeto al punto da risultare improprie che, in realtà, non hanno a riferirsi ad altro che allo spregio per il rispetto delle regole democratiche e alla deriva autoritaria. E se posso fare ammenda sulla forma – come in realtà faccio, non indietreggio di un passo sulla sostanza”.