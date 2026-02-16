Assessore Latronico incontra una delegazione di Fidas

Nel pomeriggio di oggi l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha incontrato una delegazione di FIDAS – Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue – per un confronto sui temi della donazione e della raccolta di sangue in Basilicata.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali aspetti legati all’andamento della raccolta sul territorio regionale, alla necessità di rafforzare il coinvolgimento dei donatori, in particolare delle fasce più giovani e all’importanza di una programmazione condivisa per garantire continuità e autosufficienza del sistema trasfusionale.

È stata ribadita la centralità della cooperazione tra istituzioni, strutture sanitarie e associazionismo, nonché il valore del dialogo costante per affrontare in modo coordinato le criticità e consolidare i risultati raggiunti.

“Il sistema sangue si fonda su una rete di responsabilità condivisa – ha dichiarato Latronico – La collaborazione con le associazioni è un elemento strategico per assicurare stabilità alla raccolta e qualità alle cure.

Continueremo a sostenere un confronto strutturato e costruttivo, valorizzando il ruolo del volontariato organizzato”.