Senise, arrestato 41enne per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati 62 grammi di hashish

Nel quadro del potenziamento delle attività di presidio e vigilanza del territorio, finalizzate alla repressione del commercio illecito di droga, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Senise hanno fermato un uomo di 41 anni, originario del Nord Africa, con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti destinate alla vendita.

L’intervento scaturisce da un servizio mirato di osservazione dei mezzi di trasporto che mettono in collegamento la Basilicata con le vicine città metropolitane. In particolare, i Carabinieri hanno individuato l’uomo in via Aldo Moro, subito dopo essere sceso da un pullman di linea proveniente da Napoli. Il suo comportamento, apparso fin da subito particolarmente agitato durante le verifiche, ha spinto gli operatori a procedere con controlli più approfonditi.

La perquisizione personale, successivamente estesa anche all’abitazione dell’indagato, ha consentito di sequestrare circa 62 grammi di hashish, già suddivisibile in dosi, oltre a materiale utilizzabile per il confezionamento.

La sostanza è stata posta sotto sequestro e verrà analizzata per determinarne la composizione e il livello di principio attivo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, concluse le procedure di rito, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, ossia la Procura della Repubblica di Lagonegro.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente convalidato il provvedimento, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

L’operazione testimonia l’efficacia delle strategie di controllo attuate lungo le principali vie di comunicazione, con l’obiettivo di contrastare i canali di approvvigionamento di sostanze illegali dirette al territorio.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito alla cittadinanza a collaborare, segnalando eventuali situazioni sospette attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.