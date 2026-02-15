Schlein, ‘Ci batteremo per stimolare partecipazione a referendum’

“Ci batteremo in tutto il Paese, sto girando l’Italia per stimolare la più ampia partecipazione possibile a questo appuntamento. È importante che le cittadine e i cittadini si informino e vadano a votare”.

Lo ha dichiarato a Bari la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, a margine di una manifestazione organizzata per sostenere il no al referendum sulla riforma della giustizia.

L’iniziativa si è svolta nel capoluogo pugliese e rientra nel tour che la leader dem sta portando avanti in diverse città italiane per promuovere le ragioni del fronte contrario alla riforma. “Speriamo che i cittadini partecipino – ha aggiunto – che si informino. Siamo qui per spiegare le nostre motivazioni e sono felice di tornare in Puglia”.

Schlein ha poi sottolineato il clima positivo registrato durante la visita, ricordando di essere arrivata insieme al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, “fresco di vittoria insieme a tutta la sua coalizione”.

Il Partito democratico continua così la mobilitazione a sostegno del no, puntando sulla partecipazione e sull’informazione degli elettori in vista del voto referendario.

ANSA