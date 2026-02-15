Presentata la lista di Forza Italia alle elezioni provinciali: le dichiarazioni di Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza

In data odierna Forza Italia ha presentato la propria lista di candidati per le elezioni provinciali di Potenza.

Di seguito le parole di Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza: «In vista delle prossime elezioni provinciali, che si terranno domenica 8 marzo 2026, abbiamo ufficialmente presentato la lista dei candidati di Forza Italia, con l’obiettivo di continuare ad essere protagonisti sul territorio con il nostro buongoverno anche in seno alla provincia.

I nostri candidati Bartolomeo Nicola, Briglia Rossana, Calcagno Rosaria, Dibuono Pietro, Di Sanzo Giovanna, Mitolo Giuseppe, Restaino Gianmichele e Termine Viviana, rappresentativi di tutto il territorio provinciale, sono amministratori che ben conoscono le potenzialità e le criticità della provincia e che hanno scelto di impegnarsi ancora una volta per il bene comune, mettendo a disposizione dei cittadini la propria esperienza e le proprie competenze.

È inoltre da sottolineare, nella composizione della lista, la piena parità di genere, con il 50% di donne e il 50% di uomini. È questo un aspetto fondamentale nell’ottica di una politica sempre più improntata alla valorizzazione delle capacità e del merito.

Si tratta di una squadra credibile e di alta qualità, pronta a dare il proprio apporto nell’interesse dei cittadini e nel pieno rispetto dei valori e delle idee programmatiche del nostro partito.

Forza Italia si presenta a questa tornata elettorale con lo spirito costruttivo e con l’esperienza che da sempre ci contraddistingue, con l’auspicio di poter replicare il successo elettorale del centrodestra conseguito alle elezioni regionali del 2024.

La nostra provincia ha bisogno di strategia, visione e stabilità, e l’unico progetto politico serio, determinato e coerente con i propri valori e con la propria storia è quello del centrodestra.

Come Forza Italia siamo pronti a dare il nostro contributo, in maniera responsabile e guardando al futuro, affinché la provincia di Potenza possa avere un’amministrazione efficiente, autorevole ed in linea con le aspettative del territorio.»