Incidente stradale sulla Basentana: quattro feriti, uno in codice rosso

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla Strada statale 407 Basentana. Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 17 in direzione Potenza, all’altezza di Tricarico.

Coinvolte due automobili per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di quattro passeggeri feriti. Per uno di loro, come reso noto da RaiNews.it, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale Ospedale San Carlo di Potenza, dove è giunto in codice rosso.

Un secondo ferito è stato trasferito nella stessa struttura sanitaria del capoluogo lucano, mentre gli altri due sono stati trasportati all’ospedale Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Basilicata e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità lungo l’arteria, particolarmente trafficata nelle ore pomeridiane.