“Dona un farmaco a chi ne ha bisogno”: grande partecipazione alla Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dal Lions Club Melfi

Si è svolta a Melfi, presso la Farmacia Giudice, la Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dal Lions Club Melfi – Lions International, con un’adesione convinta e calorosa da parte della cittadinanza.

Per l’intera giornata di sabato 14 febbraio, numerosi cittadini hanno scelto di trasformare un gesto semplice – l’acquisto di un medicinale – in un atto concreto di solidarietà, destinato a chi vive condizioni di fragilità e bisogno.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la farmacia ospitante e con il circuito solidale collegato alla raccolta, ha confermato un dato essenziale: quando la comunità viene chiamata a un gesto chiaro, utile e immediato, Melfi risponde.

Il punto di forza dell’evento è stato proprio questo: la trasparenza del fine (“un farmaco in più per chi ne ha bisogno”) e la vicinanza operativa dei volontari, presenti per informare, accogliere e facilitare la donazione.

«La salute è un bene comune e la solidarietà non può restare un concetto astratto: deve diventare azione», è il messaggio che il Lions Club Melfi affida a questa giornata. La Presidente Ivana Pipponzi: «Ringraziamo la Farmacia Giudice per la disponibilità e tutti i cittadini che hanno partecipato: ogni confezione donata è un aiuto reale, immediato, misurabile».

La raccolta si inserisce nel solco delle attività che i Lions portano avanti sul territorio: servizio, responsabilità civica e sostegno alle fragilità, con l’obiettivo di rafforzare legami sociali e attenzione concreta verso chi rischia di restare indietro.