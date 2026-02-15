Aggredisce e tenta di rapire una bimba, arrestato a Bergamo

Nel primo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino romeno, senza fissa dimora e incensurato, con l’accusa di aver tentato di sottrarre una bambina di un anno e mezzo, provocandole gravi lesioni.

L’episodio si è verificato intorno alle 13 all’ingresso di un supermercato cittadino. L’uomo stava entrando nell’esercizio commerciale mentre una famiglia – composta da padre, madre e figlia – stava uscendo. Improvvisamente avrebbe afferrato la piccola per le gambe, cercando di strapparla alla madre che la teneva per mano e tentando di trascinarla all’interno della struttura.

La donna ha reagito immediatamente, gridando e chiedendo aiuto. Il padre è intervenuto prontamente e, con il supporto di alcuni passanti e del personale addetto alla sicurezza, è riuscito a bloccare l’aggressore fino all’arrivo delle pattuglie.

Gli agenti hanno messo in sicurezza la bambina e accompagnato l’uomo in Questura per gli accertamenti del caso. Le testimonianze raccolte sul posto e le immagini del sistema di videosorveglianza hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

La piccola è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una frattura al femore, compatibile con la violenza subita durante il tentativo di sottrazione.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona aggravato, poiché ai danni di una minore di 14 anni, e di lesioni personali aggravate. Attualmente si trova in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria.

Si ricorda che, come previsto dalla legge, l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

ANSA