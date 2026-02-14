Uil Basilicata: il Metapontino motore di sviluppo per la regione

Prosegue con successo il viaggio itinerante della Uil Basilicata nei territori lucani con l’iniziativa “On The Way 131”, che ha visto il sindacato confrontarsi direttamente con le comunità locali per elaborare proposte concrete di sviluppo.

Al centro del documento di base presentato dalla Uil ci sono proposte chiave per il Metapontino: promuovere lavoro dignitoso e legale nei settori agricolo e turistico, istituire un Piano stagionale per accoglienza e alloggi, attivare sportelli comunali o di area per il rientro e l’occupazione dei giovani, oltre al rafforzamento dei servizi pubblici, della sanità di prossimità, della mobilità e delle infrastrutture.

Le proposte sono state sottoscritte dai sindaci dei Comuni dell’area – Policoro, Montalbano, Scanzano, Bernalda, Tursi e Rotondella – durante gli incontri con la Uil Basilicata.

Il segretario regionale, Vincenzo Tortorelli, ha sottolineato l’importanza dell’ascolto delle comunità e del confronto diretto come strumenti per costruire una visione concreta per il futuro della fascia jonica e delle aree interne.

“Questi momenti rappresentano occasioni di dialogo e approfondimento sulle prospettive di sviluppo, sul lavoro, sui servizi e sulle opportunità che questo territorio può esprimere”, ha affermato Tortorelli.

Secondo il sindacato, il Metapontino è oggi un motore strategico di sviluppo, grazie al turismo e ai settori dell’agroindustria, ma può diventare ancora più centrale per la crescita dell’intera regione.

“Serve connettere meglio il territorio a tutta la Basilicata, trasformandolo da cerniera tra Puglia e Basilicata a vero e proprio polo di sviluppo regionale.

Il messaggio che lanciamo – ha concluso Tortorelli – è quello di far restare in Basilicata ciò che si produce, garantendo lavoro ed economia al territorio e alla regione”.