Tra uomo e drago: Elisabetta Pamela Petrolati presenta il suo nuovo libro a Casa Sanremo

La poetessa Elisabetta Pamela Petrolati sarà protagonista a Casa Sanremo il prossimo 27 febbraio con la presentazione della sua nuova raccolta poetica “Samurai e Ryū – L’uomo e il drago”, edito dalla Rp Libri di Rita Pacilio e con prefazione del critico letterario Domenico Pisana, un’opera che intreccia poesia, mito e introspezione, ispirandosi ai valori e alle immagini dell’antico Giappone.

Il libro si configura come un viaggio poetico tra realtà e dimensione simbolica, tra il codice del bushidō, la figura del samurai e del ronin, la presenza del drago Ryū come custode di saggezze e protezioni invisibili. Attraverso poesie, haiku e tanka, la raccolta attraversa temi universali come l’onore, l’amore, la solitudine, il destino e la trasformazione, costruendo un dialogo costante tra l’uomo e il mito, tra il presente e un passato carico di archetipi.

La femminilità emerge come forza silenziosa e decisiva, capace di proteggere, amare e trasformare, in un equilibrio tra grazia, resistenza e mistero. Ne nasce un percorso interiore delicato e profondo, a tratti anche doloroso, affidato interamente alla forza del verso poetico.

“Questa raccolta ha rappresentato per me un’esperienza che definirei quasi concreta, nel tempo e nello spazio. Tutto è nato da una visione a occhi aperti, una di quelle finestre interiori che inaspettatamente accadono. Una crepa dimensionale mi ha dato accesso, per qualche attimo, all’immersione in un’altra realtà”, racconta l’autrice. “

Da lì è iniziato un sopravvenire continuo di immagini e sensazioni, una sorta di stringa giapponese parallela da cui entrare e uscire con facilità. La connessione con il mondo giapponese mi ha condotta in luoghi interiori fatti di immagini e valori che affondano negli archetipi più profondi dell’animo umano.

Ogni poesia è la traduzione di queste esperienze. A dire il vero non sono ancora uscita da quel sogno, o viaggio, e non sono sicura di volerne uscire mai”.

Elisabetta Pamela Petrolati vive e insegna a Roma, è laureata in Sociologia e ha alle spalle una lunga attività nel panorama poetico e culturale italiano.

Ha pubblicato cinque raccolte di poesie, ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi letterari e le sue opere sono state tradotte in diverse lingue. È attiva come organizzatrice e partecipante a reading ed eventi culturali, collabora con riviste e associazioni culturali ed è stata insignita del Premio Energie per Roma 2025 nella sezione Cultura.

La presentazione a Casa Sanremo rappresenta un’occasione importante per incontrare l’autrice e approfondire un’opera che si propone come un dialogo tra poesia e simbolo, tra l’uomo e le forze invisibili che accompagnano il suo cammino.

Un appuntamento che porta la poesia dentro uno dei luoghi più seguiti del panorama culturale legato al Festival, offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto e riflessione fuori dai percorsi più consueti.