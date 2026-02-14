Senise si prepara al Carnevale più goloso e divertente del 2026

Senise – Il Carnevale Senisese torna il 22 febbraio con la sua seconda edizione e promette di essere più spettacolare che mai. Tra carri allegorici, musica dal vivo e dolci tipici, grandi e piccini avranno l’imbarazzo della scelta per divertirsi.

Organizzato da Calì Events e Nautilus Music e Lights, con il patrocinio del Comune di Senise e il supporto delle associazioni locali, l’evento offrirà una giornata di festa e intrattenimento: sfilata di carri, baby dance con mascotte, musica e tante sorprese per tutta la famiglia.

Tra le novità gastronomiche, spiccano le “Chiculicchie al peperone crusco”, accanto ai tradizionali marshmallow al cioccolato, zucchero filato e vino rosso locale, tutti offerti gratuitamente ai presenti.

La serata sarà animata dal concerto dal vivo degli Amarimai, che si esibiranno in Piazza Aldo Moro.

«Vogliamo far vivere un Carnevale che unisca tradizione, divertimento e cultura del territorio – dichiarano gli organizzatori – Sarà un’occasione per stare insieme e celebrare l’identità senisese».

L’evento rientra nel Programma Speciale Senisese – Misura di Sostegno Identità Culturale, a conferma dell’impegno della città nella promozione di iniziative culturali e momenti di aggregazione.